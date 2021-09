Liga 3: Felgueiras, de Bruno China, surpreende e é líder na Zona Norte

Apenas quatro jogadores ficaram no plantel em relação ao ano anterior

O Felgueiras é, de forma surpreendente, o líder da Zona Norte da Liga 3. A equipa de Bruno China soma sete pontos nas três jornadas já realizadas e até foi a última a começar a treinar com vista à nova época.

Com apenas quatro jogadores a transitar de 2020/21, Direção e equipa técnica, que tinha salvo o Espinho da descida de divisão, tiveram de construir o plantel em contrarrelógio. Os jogadores têm demonstrado um enorme espírito coletivo e o trabalho tem dado frutos.

Vitória no terreno da Sanjoanense, vitória na receção ao Anadia e empate na deslocação a São João de Ver. Três adversários com aspirações mais altas do que o Felgueiras, mas a equipa de Bruno China impôs a sua qualidade, saindo destas três jornadas como líder do grupo e com a melhor defesa, com apenas um golo sofrido.