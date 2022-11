Liga 3 está ao rubro e as surpresas na competição vão de norte a sul

A três jornadas do fim da primeira volta, O JOGO faz o resumo da luta pelo acesso à fase de subida.

Faltam três jornadas para o fim da primeira volta da fase regular da Liga 3 e, na luta pelo acesso à fase de subida, o equilíbrio é a nota dominante, embora se perfilem alguns candidatos.

A norte, o Länk Vilaverdense liderou o agrupamento durante algumas rondas, fruto de um excelente início de temporada. Vindo do Campeonato de Portugal na época anterior, o conjunto orientado por Ricardo Silva, que na Taça de Portugal eliminou o Portimonense e vestiu a pele de tomba-gigantes, perdeu a primeira posição para o Varzim. De facto, os poveiros, grandes favoritos desta série, fazem valer o estatuto e agora isolaram-se no comando, com 17 pontos, mais um que os minhotos de Vila Verde.

A Sanjoanense sofreu a primeira derrota no campeonato em Paredes e distanciou-se de Varzim e Länk, ainda assim tem-se mantido sempre entre os quatro primeiros. O Felgueiras de Agostinho Bento está a fazer um arranque aos soluços, porém aguenta-se entre os quatro primeiros, que passam à etapa de promoção. No entanto, o avanço é de apenas dois pontos para um grupo formado por Anadia, Fafe, Canelas 2010 - que esta semana despediu o treinador - e S. João de Ver. Mais problemas têm tido o Braga B (10 pontos) e, especialmente, o V. Guimarães B (quatro pontos). O Montalegre ainda não ganhou e é último, com dois pontos.

A sul, o Caldas está em grande forma e ainda não perdeu. Estiveram perto de eliminar o Benfica na prova rainha -só caíram nas grandes penalidades - e na Liga 3 dão continuidade ao bom momento, com a liderança isolada da Série 2 (16 pontos). Na perseguição estão Belenenses, Amora e União de Leiria, todos com 13 pontos. Se os azuis do Restelo têm mantido alguma regularidade, o Amora arrancou o ano com dois desaires seguidos, ao passo que a União de Leiria somou o segundo triunfo consecutivo na sequência de três derrotas. Por perto encontram-se Sporting B (12 pontos), Vitória de Setúbal (11), Alverca e Fontinhas (10). A grande desilusão está a ser a Académica, penúltima com seis pontos, apesar de ter dado sinais de retoma no fim de semana passado. Na estreia de Zé Nando, o novo treinador, a Briosa despachou o Vitória sadino, por 3-0.