Liga 3: mexidas no Paredes, Amora e Oliveira do Hospital

Acompanhe o mercado de transferências da Liga 3.

Paredes: Leandro Cardoso é reforço

O Paredes, décimo classificado da Série A da Liga 3, fortaleceu o plantel com Leandro Cardoso. O avançado, de 23 anos, chega ao conjunto nortenho proveniente da equipa B do Marítimo, pela qual apontou um golo em dez encontros na presente temporada. Nos escalões de formação, o jogador vestiu, entre outras, as camisolas de Sporting e FC Porto.

Amora: Vieira fortalece miolo

O Amora, segundo classificado da Série B da Liga 3, reforçou o setor intermediário com André Vieira (na foto). O último clube do experiente centrocampista, de 30 anos, foi o PASA Irodotos, da segunda divisão grega. No futebol português, enquanto sénior, o jogador representou Faro e Benfica, Moncarapachense, Ferreiras, Louletano, Operário Lagoa, Farense e Varzim.

Oliveira do Hospital: mudanças na casa

O Oliveira do Hospital, equipa que ocupa o sétimo lugar da Série B da Liga 3, anunciou Rafael van der Laan como reforço para a baliza. O guardião, de 23 anos, estava sem clube, depois de ter representado o Casa Pia na última temporada. Em sentido contrário, Alexandre Verdade (guarda-redes) e Ibrahim Muhammad (defesa-central) estão de saída.