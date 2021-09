Liga 3: dois reforços no Oliveira do Hospital

O central Marcelo e o avançado João Pais são os mais recentes reforços da formação de O. Hospital, emprestados pelo Vizela

O Oliveira do Hospital, equipa da zona sul da Liga 3, comunicou a chegada do avançado João Pais ao clube. O avançado português, de 23 anos, chega por empréstimo do Vizela, emblema que representa desde a temporada passada, onde realizou quatro jogos. No mercado de inverno, acabou por ser emprestado ao Juventude Pedras Salgadas, realizando, assim .dez partida. Este ano, foi opção num jogo dos sub-23 do Vizela e, agora, tem um novo projeto para ganhar ritmo competitivo. Para além de João Pais, também Marcelo vai mudar-se para Oliveira do Hospital, segundo apurou O JOGO. O central brasileiro, de 22 anos, também chega por empréstimo do Vizela, onde estava desde 2017/2018, com passagem por outros clubes.