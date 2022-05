Liga 3: dança de treinadores no Amora e Oliveira do Hospital

Confira as movimentações no mercado da Liga 3

>> João Pereira vai treinar o Amora, da Liga 3, na próxima temporada. O técnico, 30 anos, era adjunto da seleção de Moçambique desde 2019 e no currículo conta, também, com passagens pelos sub-17 do Palmeiras, satélite do Braga, adjunto dos sub-17 do FC Porto e do Padroense, bem como adjunto dos sub-10 e sub-15 dos dragões. Além disso, também já pertenceu à equipa técnica do Mealhada.

>> Paulo Silva é o novo treinador do Oliveira do Hospital, da Liga 3, apurou O JOGO. O até aqui coordenador técnico da Oliveirense, de 31 anos, substitui Tozé Marreco. O Oliveira do Hospital será o primeiro emblema sénior que Paulo Silva irá orientar, depois de passagens pela formação de diversos emblemas como Boavista, Naval, BC Branco, Feirense e Cesarense.