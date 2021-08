Liga 3: começa esta sexta-feira uma nova era no futebol português

Nova prova coloca os clubes à porta da II Liga, mas com outra preparação, à boleia de um exigente caderno de encargos.

Começa esta sexta-feira a Liga 3, com o Braga B-Oliveirense (17h00, Canal 11), mas o apito inicial do árbitro para o arranque da nova competição criada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) será apenas um ato simbólico de uma prova que já se iniciou bem antes disso. O desejo de um escalão que separasse a II Liga do Campeonato de Portugal (CdP) era antigo entre a maioria dos clubes que compunham o CdP e a FPF desenhou a Liga 3, para que o fosso entre o profissionalismo e o amadorismo diminuísse.

Na verdade, este novo patamar é quase como uma II Liga, pelo exigente caderno de encargos criado pelo órgão federativo. A inscrição só foi aceite a clubes que tenham demonstrado a inexistência de dívidas ao fisco ou a atletas e treinadores e haverá fiscalização durante a temporada para apurar eventual incumpridores que, nesse caso, poderão ser punidos, no limite, com proibição de inscrição de jogadores.

Além disso, a FPF fomentou o desenvolvimento das infraestruturas. Todos os campos têm que ser de relva natural, mas foi, igualmente, imposto a criação de, por exemplo, salas de controlo de antidopagem, postos médicos, obrigatoriedade de desfibrilhador devidamente regulamentado, entre outras exigência.

Equilíbrio e orçamentos de meter respeito

A Liga 3 será disputada por 24 clubes divididos por zona norte e sul. Passam à fase de subida os primeiros quatro classificados de cada agrupamento e os restantes jogarão uma etapa de permanência e descida. Na fase de promoção, novamente repartida por duas zonas, sobem à II Liga os líderes de cada agrupamento, enquanto os segundos disputam um play-off a duas mãos, entre si, para apurar o derradeiro promovido. E candidatos não faltam, de norte a sul.

A norte, o Lourosa já protagonizava investimentos fortes no CdP e manteve a toada. No entanto, da II Liga caiu a Oliveirense e ainda há a ter em contas as equipas B de V. Gumarães e Fafe, ou o Anadia, que vem de uma boa temporada. Numa linha atrás parecem estar Sanjoanense, São João de Ver, Fafe e Canelas.

A sul, os candidatos parecem ser ainda mais. Alverca, U. Leiria e Torreense apresentam-se como sendo alguns dos emblemas que mais apostaram na promoção. O Cova da Piedade desceu, porém teve que refazer todo o plantel. O V. Setúbal é um histórico, todavia ainda condicionado pelas dívidas do passado e o Sporting B pode surpreender pela juventude.

Nota, ainda, para o facto de Sandra Bastos ser a árbitra do primeiro encontro da Liga 3.

- CURIOSIDADES:

Ranking puro futebol é uma das novidades

Para além do jogo jogado, a FPF criou o ranking puro futebol. Pretende-se "reduzir o número de infrações discplinares" através de uma "avaliação do árbitro e do delegado no final de cada jogo". A cada equipa é atribuída uma classificação entre um e dez pontos que resulta dos cartões, respeito (árbitros e adversários), comportamento (oficiais e espectadores) e cartão branco.

Prémios para o MVP do jogo e do mês

Todos os encontros contarão com o prémio homem do jogo e no final do mês será atribuído o galardão de jogador e treinador do mês, com a colaboração do Sindicato de Jogadores e da ANTF.

Tudo relvado e alguns em obras

A FPF exigiu, mas também apoiou: todos os clubes têm que ter campos relvados. Alguns mudaram de casa, como o Oliveira do Hospital e o Oriental Dragon, mas outros investiram nas infraestruturas, casos de Sanjoanense e Montalegre, com uma comparticipação do órgão federativo.

Jogos passam no 11 ou em streaming

Todos os jogos da Liga 3 serão transmitidos ou no Canal 11 (entre seis a sete por jornada) ou nas plataformas digitais da FPF: Youtube do Canal 11 e Facebook do Canal 11 ou da Liga 3.

Já há troféu oficial e bola também

O troféu oficial da Liga 3, desenhado por Nuno Martins, mede 70 centímetros e pesa nove kilos. Mas há, também, uma bola oficial da competição, que já rola nos treinos dos clubes.

Uma dezena passou pela I Liga

Sabe quais são os clubes da Liga 3 que já passaram pelo primeiro escalão? Nós ajudamos: na zona norte contam-se Sanjoanense, Fafe, Oliveirense e Felgueiras, enquanto na zona sul há Amora, Caldas, Alverca, Torreense, U. Leiria e V. Setúbal.