Joel Marques deixou o Limianos e assinou pelo Felgueiras

Joel Marques é reforço do Felgueiras, líder da série A (zona norte) do Felgueiras. O extremo, 23 anos, representava o Limianos, do Campeonato de Portugal, onde somava cinco golos em 12 jogos. Joel começou por jogar futsal no Póvoa Futsal e completou a formação nesta modalidade, no Rio Ave.

Como sénior, passou por Cerveira e Merelinense, antes de chegar ao Limianos.