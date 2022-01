Leiria garante lateral Nuno Namora por empréstimo do Rio Ave

Fotografia: Site oficial do Rio Ave

Nuno Namora com a camisola do Rio Ave

Jovem defesa de 23 anos cedido até final da época.

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira o empréstimo até ao final a época de Nuno Namora, que vai representar o Leiria, da Liga 3.

"Por forma a poder ter mais tempo de jogo e continuar a evoluir as suas capacidades, num contexto de Liga 3 que, diga-se, é também ele bastante competitivo, Nuno Namora é assim cedido ao atual líder daquele escalão, até final da época, onde, acreditamos, encontrará condições de excelência para continuar a potenciar as suas qualidades", justificou o clube de Vila do Conde.

O lateral de 23 anos fez três encontros pela equipa principal do Rio Ave esta época, tendo sido presença assídua na equipa B.