Leiria-Braga B foi o quarto jogo com mais espectadores

Encontro, realizadao no Estádio Magalhães Pessoa, registou a presença de 7. 628 adeptos, entrando no top 5 dos campeonatos deste fim de semana

O jogo U. Leiria-Braga B correspondeu a um novo recorde de assistências na Liga 3 ao ser o quarto jogo com mais espectadores dos três principais escalões do futebol nacional.

O encontro, no Estádio Magalhães Pessoa, registou a presença de 7. 628 adeptos, entrando no top 5 dos campeonatos deste fim de semana, enquanto o Torreense-Alverca (2.434) e Vitória FC-Oliveirense (2.421) ocuparam o 11º e 12º jogos com maiores assistências, bem à frente do Arouca-Santa Clara (1.453 espectadores), Belenenses-Vizela (1.384) e de seis jogos da Liga SABSEG.

Os jogos com mais espectadores foram o FC Porto-Portimonense (48.109), Sporting-Benfica (40.714) e o V. Guimarães-P. Ferreira (14. 258), todos na Liga Bwin.