Leiria arranca contra enguiço e ainda sem reforços anunciados

Com treinador novo, equipa tenta contrariar o "azar" das últimas épocas.

Sob o olhar atento do novo treinador, Vasco Botelho da Costa, o União de Leiria deu esta segunda-feira o pontapé de saída da época 2022/23, ainda sem bola. Os jogadores fizeram testes médicos e físicos, que deverão prolongar-se por mais um dia.

Os treinos no relvado devem arrancar esta quarta-feira, dia em que os jogadores contactarão com as ideias da renovada equipa técnica, que vai ter a missão de tentar quebrar o enguiço que parece perseguir os leirienses. Nos últimos anos, a equipa tem falhado a subida de divisão na reta final da Liga 3.

Vasco Botelho da Costa, 33 anos, bicampeão da Liga e da Taça Revelação Sub-23 com o Estoril, terá como adjuntos José Castro, André Lourenço e João Dias, o capitão leiriense que colocou um ponto final na carreira e foi convidado a continuar na cidade do Lis, agora como técnico.

Ainda sem dar a conhecer as caras novas do plantel, a SAD confirma que se vão manter Fábio Ferreira, Luiz González, Diego Galo, Dénis Martins, João Vítor, Filipe Almeida, Kaká, Babanco, Ragner, Diogo Amado, Jair, Nuninho, Gonçalo Gregório, Renato Alexandre e Leandro Antunes. O júnior Yakubu Rafiu também deverá integrar a equipa.