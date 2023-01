Leandro Silva fortalece setor intermediário do líder da Série B da Liga 3

O jogador chega ao Leiria proveniente dos israelitas do ​​​​​​​Hapoel Haifa.

O Leiria, líder da Série B da Liga 3, anunciou a contratação de Leandro Silva.

O centrocampista, de 28 anos, natural de Castelo de Paiva, chega ao emblema da cidade do Lis proveniente do Hapoel Haifa, de Israel, e será mais uma opção para o miolo do terreno para o técnico Vasco Botelho da Costa.

Formado no FC Porto, o jogador representou os bês dos dragões, a Académica, o Paços de Ferreira, os cipriotas do AEL Limassol e ainda o Arouca enquanto sénior.