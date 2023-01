Latón reforça o miolo da Académica

Médio-defensivo português foi emprestado pelo Varzim.

A Académica, 11º e penúltimo classificado da Série B da Liga 3, anunciou o reforço do plantel com a contratação de Hélder Martins, conhecido como Latón. O médio, de 24 anos, chega à briosa a título de empréstimo do Varzim, clube que representou por 12 vezes na corrente temporada.

Este é o quinto reforço da Académica no mercado de inverno, logo após os anúncios de Ibouka, Ruca, Juary Soares e Juan Perea.