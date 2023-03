Länk Vilaverdense opera reviravolta diante do Vitória de Guimarães B

Com este triunfo no dérbi minhoto, o conjunto de Vila Verde chega à última jornada da Série A da Liga 3 ainda na luta pelo primeiro lugar.

O Länk Vilaverdense recebeu e venceu o Vitória de Guimarães B por 2-1, numa partida referente à 21ª e penúltima jornada da Série A da Liga 3.

No Campo da Cruz do Reguengo, o primeiro tempo foi de sentido único, com a equipa da casa a controlar as operações. Willian Dias (24" e 43"), Edmilson (27") e David Martins (35") tentaram abrir o ativo para a formação orientada por Ricardo Silva, mas o guardião Tiago Gonçalves brilhou entre os postes e manteve o nulo até ao intervalo.

Na segunda parte, a história mudou. Aos 50 minutos, o árbitro João Casegas viu Willian Dias derrubar Alberto Soto dentro da área e assinalou penálti. Da marca dos 11 metros, o médio Tomás Händel - que regressou aos relvados mais de um ano depois, após ter sofrido uma grave lesão - não desperdiçou e colocou os bês dos conquistadores em vantagem. Alberto Soto (57"), Patrick (60") e Diogo Ferreira (73") dispuseram de boas situações para dilatar a diferença no marcador a favor dos vitorianos, porém não conseguiram bater o guarda-redes Cajó.

Desta forma, o desfecho do jogo ficou em aberto e, já nos últimos dez minutos, o Länk operou a reviravolta: Edmilson, aos 83", restabeleceu a igualdade de penálti e, três minutos depois, Rúben Marques deu o melhor seguimento a um livre cobrado por Gonçalo Teixeira.

Com este triunfo no dérbi minhoto, o conjunto de Vila Verde está a um ponto do líder Felgueiras e adia a decisão do primeiro lugar para a derradeira ronda da prova. Já o Vitória de Guimarães B tem o destino traçado: terminará no último posto da tabela classificativa.

Ficha de jogo:

Länk Vilaverdense - 2

Vitória de Guimarães B - 1

Campo da Cruz do Reguengo

Árbitro: João Casegas (AF Viseu)

Länk Vilaverdense - Cajó; Carlos Freitas, Laércio, David Martins e Joyce Rios; Nego Tembeng (Rúben Marques, 81"), Yannick Semedo e Hélder Pedro (Gonçalo Teixeira, 70"); Willian Dias (Bruno Silva, 70"), Brian Cipenga (Zé Pedro, 70") e Edmilson (Jonathan Rodrigues, 88")

Treinador: Ricardo Silva

Vitória de Guimarães B - Tiago Gonçalves; Alberto Costa, Ni, Rui Correia e Martim Alberto; Tomás Händel (Sander Ramires, 65"), Kirill Zinovich (Diogo Ferreira, 65") e Gonçalo Nogueira; Geovani Júnior (Jason Bahamboula, 76"), Alberto Soto (Figa, 65") e Patrick

Treinador: Álvaro Madureira

Golos: Tomás Händel (52"), Edmilson (83") e Rúben Marques (86")

Cartões amarelos: Alberto Soto (26"), Kirill Zinovich (54"), Gonçalo Nogueira (57"), Yannick Semedo (59"), Geovani Júnior (72"), Joyce Rios (90+1")