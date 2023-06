Länk Vilaverdense na máxima força para concretizar "a almejada subida"

Ricardo Silva, treinador da equipa minhota da Liga 3, fez a antevisão da visita a Rio Maior, onde este domingo defronta a B SAD para a segunda mão do play off de acesso à II Liga.

Depois do empate a um golo, no sábado da semana passada, em Vila Verde, contra a B SAD, na primeira mão do play off de acesso à II Liga, o Länk Vilaverdense procura este domingo concretizar o sonho de garantir a subida à II Liga. O jogo que poderá ficar na história do clube de Vila Verde será disputado, amanhã. ​​​​​em Rio Maior, a partir das 17h00, é transmitido na Sport TV + e será dirigido por Artur Soares Dias, árbitro internacional da AF Porto.

Ricardo Silva, treinador de 41 anos, natural de Guimarães, que orienta a equipa de Vila Verde pela segunda época consecutiva, depois de ter treinado o Fafe em 2019/20 e 2020/21, convocou todos os atletas do plantel para participarem num dia importante para o clube minhoto, incluindo na comitiva três jogadores que não podem defrontar a equipa da B SAD: Yannick Semedo, castigado, Maviram e Caiado, lesionados.

Na antevisão do jogo da segunda mão do play-off - cujo vencedor terá direito a ocupar a última vaga para competir na II Liga de 2023/24 -, Ricardo Silva revelou que a sua equipa está, acima de tudo, "confiante".

Jogo decisivo

"Estes dez meses passaram a correr. Está a ser uma época incrível e pode culminar numa fantástica subida. Estamos a um passo de o poder fazer. Estamos bem, confiantes e essa confiança não vem só do resultado do primeiro jogo, mas também da nossa dinâmica, da postura em campo e de tudo aquilo que fomos conquistando, assim como a nossa forma de jogar e o que é o nosso balneário. Há três resultados possíveis, mas vamos na máxima força para atingir a tão almejada subida".

Análise à B SAD

"A abordagem para o jogo está na cabeça do seu treinador, mas estamos preparados para qualquer eventualidade. A B SAD é uma equipa que tem jogadores para assumir o jogo, jogadores muito bons, a sua classificação na 2.ª Liga foi uma mentira, já que poderia ter garantido a permanência com tranquilidade. Tem jogadores muito bons, que podiam entrar na 1.ª Liga, mas nós temos muita capacidade para nos bater com equipas deste calibre. E em Rio Maior podem esperar uma equipa do Länk Vilaverdense a jogar para ganhar."

Palavra especial para os adeptos

"Nestes três anos, foi megalómano o crescimento do clube em termos de adeptos. Fomos crescendo, dando respostas consecutivas, fomos criando uma cultura de vitória e com o apoio permanente dos adeptos. O clube cresceu muito e nos últimos sete ou oito jogos tivemos enchentes em nossa casa. As pessoas da vila comungam da paixão por esta equipa, uma equipa de trabalho. As pessoas gostam de nos apoiar e identificam-se com o que fazemos dentro de campo. Agora é dar resposta final e atacar o jogo mais importante da história do clube, pois estamos a um passo de chegar ao futebol profissional. Em nome do grupo, espero que tenhamos um mar de gente em Rio Maior."