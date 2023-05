Länk Vilaverdense bate Braga B e está na frente do play-off de subida da Liga 3

Em Fão, Gonçalo Teixeira foi o herói da turma de Vila Verde, ao bisar no desafio.

O Länk Vilaverdense venceu, por 0-2, no terreno do Braga B, na primeira mão do play-off de promoção da Liga 3.

No Complexo Desportivo de Fão, a formação visitante foi sempre superior na primeira parte e, à passagem dos 28 minutos, já depois de o ponta de lança Edmilson Santos ter testado os reflexos de Bernardo Fontes, colocou-se em vantagem: após um corte defeituoso de José Pedro, o guardião dos arsenalistas ainda conseguiu travar o remate de Brian Cipenga, porém a bola sobrou para o raio de ação de Gonçalo Teixeira, que só teve de encostar para abrir o ativo.

Para o segundo tempo, o treinador Custódio Castro promoveu três alterações e Mathys Jean-Marie, um dos jogadores lançados, criou o primeiro lance de perigo dos guerreiros, obrigando Ivo Gonçalves a aplicar-se entre os postes (49").

No entanto, aos 64', poucos instantes depois de Yannick Semedo ter ameaçado o segundo, o extremo Gonçalo Teixeira, de 23 anos, bisou no encontro, dando o melhor destino a um cruzamento perfeito do capitão André Soares.

Até ao fim, Yannick Semedo, em posição privilegiada, teve tudo para fazer o terceiro, mas atirou por cima.

As duas equipas voltam a medir forças no próximo domingo, dia 21, a partir das 17 horas, no Campo da Cruz do Reguengo, em Vila Verde. Recorde-se que o vencedor desta eliminatória vai enfrentar o 16º e antepenúltimo classificado da II Liga, a duas mãos, para tentar subir de divisão.

Ficha de jogo:

Braga B - 0

Länk Vilaverdense - 2

Complexo Desportivo de Fão

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa)

Braga B - Bernardo Fontes; Dinis Pinto (Diogo Casimiro, 86"), Diogo Fonseca, Guilherme Soares, José Pedro e Miguel Vilela; Berna Couto (Mathys Jean-Marie, INT), Nuno Cunha, Vasco Moreira (Eirô, INT) e Yan Said (Luís Asué, INT); André Lacximicant (Costinha, 78")

Treinador: Custódio Castro

Länk Vilaverdense - Ivo Gonçalves; Carlos Freitas, João Batista, Joyce Ossa e Armando Lopes (Miguel Pereira, 90"); Ericson (Rúben Marques, 90"), André Soares (Hélder Pedro, 87") e Yannick Semedo; Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 69"), Brian Cipenga e Edmilson Santos (Zé Pedro, 69")

Treinador: Ricardo Silva

Golos: Gonçalo Teixeira (28" e 64")

Cartões amarelos: Diogo Fonseca (76") e Carlos Freitas (78")