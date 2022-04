José Melro, uma joia de 17 anos que sonha jogar "num dos grandes"

Jovem extremo tem apenas 17 anos e brilha no U. Santarém.

José Melro teve uma tarde para não mais esquecer, no sábado passado. O extremo, 17 anos, estreara-se pela equipa principal do U. Santarém há duas jornadas e André David deu-lhe a titularidade, no jogo com o Caldas.

A retribuição chegou em forma de golo, embora a equipa não tenha conseguido os três pontos (2-2). "Foi espetacular. Nasci cá é muito bom marcar pelo emblema da terra. A nossa situação [permanência] está difícil, mas quero ajudar a virá-la", explicou.

O ala estuda em Lisboa e assume que, de momento, o futebol é "uma prioridade". Refere ter recebido "muitas mensagens", no entanto não conseguiu saborear o momento. "Fiquei triste e abalado porque não merecíamos o empate. Temos jogado bem, mas falta sorte", comenta Melro, cujo pai jogou no U. Santarém e o irmão treina os juniores. Tem o sonho de jogar "num dos grandes", sempre com os pés na terra. "Sou uma tentativa de jogador a tentar formar-me para que no futuro possa ser alguém", admitiu.