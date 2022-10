José Bizarro, antigo guarda-redes, é o novo treinador do Moncarapachense

Técnico havia deixado o São Martinho, do Campeonato de Portugal, no fim de semana.

José Bizarro, que havia deixado no domingo o comando técnico do São Martinho, do Campeonato de Portugal, é o novo treinador do Moncarapachense, da Liga 3.

O antigo guarda-redes que foi campeão do Mundo de sub-20 em 1989, em Riade, começou esta terça-feira a orientar a formação algarvia e sucede assim a Luís Manuel, que deixou o clube de Moncarapacho, freguesia do concelho de Olhão, por "motivos pessoais".

O Moncarapachense será o 13.º clube no percurso profissional do técnico de 52 anos, depois de ter passado por Amares, Anadia, Fiães, Caniçal, Mafra, União de Leiria, Coimbrões (seis épocas consecutivas), Sertanense, Lusitano de Évora, Covilhã, Oleiros e, na fase inicial desta época, o emblema do concelho de Santo Tirso.

O próximo desafio do Moncarapachense é frente à Académica, sábado, em casa, às 15 horas.