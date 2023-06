Jorge Pinto renova contrato e orienta o Lourosa no regresso à Liga 3

Clube do concelho de Santa Maria da Feira subiu no Campeonato de Portugal.

O Lourosa, que subiu à Liga 3 depois de ter ficado em segundo na fase de subida (série A) do Campeonato de Portugal, anunciou a renovação de contrato com o treinador Jorge Pinto.

O técnico, de 45 anos, natural do Porto, sucedeu a Luís Pinto depois da 12.ª Jornada, tendo conseguido 12 vitórias sete e empates e averbado, somente, uma derrota, na campanha de conduziu o emblema do concelho de Santa Maria da Feira de volta ao terceiro escalão do futebol nacional.