Jogadores do Trofense voltaram a não treinar

Houve uma reunião entre plantel e SAD para debater a situação dos salários em atraso.

Os adjuntos do treinador Rui Sacramento, que na terça-feira foi despedido, e os jogadores do plantel do Trofense apresentaram-se esta quarta-feira ao serviço, mas voltaram a não treinar. Técnicos e atletas reuniram-se com a SAD e o investidor Nelson Almeida, que reconheceram o problema, mas prometeram para breve a resolução da dos salários em atraso, sobretudo para a meia dúzia de atletas que transita da época passada e tem quatro meses de vencimentos em atraso.

Uma situação que, face aos baixos salários que auferem, tem levado estes jogadores a passar dificuldades que mereceram a solidariedade dos que chegaram esta época. O grupo vai apresentar-se na quinta-feira de manhã, mas ainda sem a certeza se já vai treinar, pois tudo dependerá das garantias.