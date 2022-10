Joel marcou um golaço e apurou a Sanjoanense: "No balneário dizem que me enganei..."

Avançado decidiu o jogo frente ao Belenenses, na Taça, com um momento de "inspiração". O reforço contratado ao Lourosa evitou os penáltis e desfez o empate no fim de semana passado. Reconhece que o disparo é "um dos melhores, senão o melhor" que fez e elogia a qualidade da equipa.

Joel Silva teve "um momento de inspiração", como o próprio admitiu, no jogo com o Belenenses, da Taça de Portugal, no sábado passado. Estavam decorridos 112 minutos quando o avançado, descaído para a direita, rematou em vólei e desfez o nó de uma partida que caminhava, a passos largos, para o desempate por grandes penalidades.

A O JOGO, afirmou ter-se tratado de um dos melhores golos da carreira. "Foi um momento de inspiração e está, sem dúvida, no top. Se não é o melhor golo da minha carreira, é um dos melhores", reconhece.

No balneário, as brincadeiras foram muitas... "Dizem que me enganei, mas faz parte do futebol. Recebi imensas mensagens de amigos e significou ainda mais pela importância que teve no desfecho do jogo", atira.

O triunfo, comenta, foi justo até porque, acrescenta, a qualidade que os alvinegros têm vindo a apresentar é inequívoca. "Quem viu o encontro percebeu que fizemos uma grande exibição e nem merecíamos ir a prolongamento. Foi um grande golo que veio dar justiça a um belo desempenho. Toda a gente gosta do futebol que praticamos. A ideia do míster [Tiago Moutinho]é espetacular e isso reflete-se dentro de campo e nos resultados. Estamos a desfrutar do momento", expressa.

A formação da capital do calçado está no terceiro lugar da zona norte, com nove pontos, a dois dos líderes Varzim e Länk Vilaverdense, adversário que defronta no sábado e que eliminou o Portimonense, do escalão principal, nesta eliminatória da prova rainha do futebol nacional.

"Também ainda não perderam esta época e é o cliché de dizer que vamos jogo a jogo, porque é a realidade. Depois temos o Canelas 2010 e esta Liga 3 já mostrou que não há jogos fáceis. Todos são decididos em pormenores", refere.

Para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, o sorteio realizado ontem ditou o Rabo de Peixe como adversário da Sanjoanense, um jogo, que será para "desfrutar". "Era o que saísse. Não tínhamos preferência", garante Joel.