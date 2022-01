Joca: os contornos da proposta apresentada pelo V. Setúbal ao Amora

Avançado é desejado no Bonfim, mas conta com outros clubes atentos.

O Vitória de Setúbal concretizou o interesse em Joca e apresentou, sabe O JOGO, uma proposta formal. Segundo conseguimos apurar, o clube sadino propôs ao Amora 50 por cento de uma futura venda ou empréstimo, com um valor mínimo de 100 mil euros.

O Amora, todavia, resiste e remete para os 250 mil euros da cláusula de rescisão.

Capitão de equipa, o avançado Joca está também na lista de potenciais reforços de Tondela (Liga Bwin), Académica de Coimbra e Rio Ave (Liga SABSEG) e Alverca (Liga 3).

Joca, de 29 anos, poderá, eventualmente, conhecer um novo clube na carreira, dado que está ligado ao Amora há 20 temporadas consecutivas, 12 das quais na equipa A.

O avançado, que já disputou 297 jogos com a camisola do emblema do sul do país, deu nas vistas esta temporada ao marcar quatro golos de belo efeito, elevando a contagem para 101 tentos desde que se tornou futebolista sénior.