João Faria volta ao Varzim, onde já foi feliz

Deixa a Oliveirense e vai jogar no Varzim.

João Faria, central de 31 anos, é reforço do Varzim. O defesa representou a Oliveirense, da Liga 3, na época passada, participando na campanha que culminou com o regresso dos unionistas à Liga SABSEG, com 12 jogos e dois golos.

Trata-se de um regresso ao clube que representara na temporada 2011/12, quando participou em 33 jogos e marcou sete golos numa época em que o treinador Dito conseguiu a subida de divisão.