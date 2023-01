Jair da Silva eleito jogador do mês de dezembro da Liga 3

O extremo do Leiria bateu a concorrência, numa votação em que participaram todos os capitães da prova.

Jair da Silva foi considerado o jogador do mês de dezembro da Liga 3, numa votação em que participaram todos os capitães da competição.

O extremo brasileiro do Leiria, de 25 anos, natural de Recife, apontou três golos durante esse período (dois ao Moncarapachense e um ao Real SC) e venceu o troféu de melhor em campo por duas ocasiões, assumindo um papel de destaque no emblema da cidade do Lis, que lidera a Série B da prova.

Esta época, o futebolista, que recentemente renovou com a turma leiriense até 2025, já conta com cinco remates certeiros.