Defesa de 20 anos deixa o Olhanense após três temporadas

Jair Brito trocou o Olhanense pelo Lusitano de Évora. O defesa, de 20 anos, assinou pelo clube alentejano, que esta época disputará a Liga 3, sob o comando de João Nívea.

Jair Brito respresentou o emblema de Olhão durante três temporadas, depois de ter concluído a formação no Nacional, iniciada no Algarve. Jair foi dos mais utilizados na equipa do Olhanense, que desceu aos distritais.