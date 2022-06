Ivo Soares deixa comando técnico do Moncarapachense

Para além do acesso à Liga 3, Ivo Soares ainda conquistou a Taça de Algarve.

O Moncarapachense fez saber esta terça-feira, através de um comunicado, que Ivo Soares já não é treinador dos algarvios.

"O Moncarapachense informa que, em comum acordo com o mister Ivo Soares, não irá renovar o vínculo com o mesmo para a próxima época desportiva" pode-se ler na rede social do clube de Olhão, que este ano subiu à Liga 3.

Ivo Soares, treinador que pelo segundo ano consecutivo esteve à frente do Moncarapachense, colocou por duas vezes a equipa na rota da subida, o que acabou por conseguir este ano.

Para além do acesso à Liga 3, Ivo Soares ainda venceu o FC Ferreiras, conquistando a Taça de Algarve.

Brevemente irá ser conhecido o sucessor do técnico algarvio.