Ivo Gonçalves já foi feliz num play-off com um contexto inusitado

Este sábado, Länk Vilaverdense e B SAD medem forças, na primeira mão do play-off de promoção/manutenção da II Liga.

Depois de ter deixado o Braga B pelo caminho no play-off de subida da Liga 3, o Länk Vilaverdense recebe este sábado, no Campo da Cruz do Reguengo, a partir das 18 horas, a B SAD, na primeira mão do play-off de promoção/manutenção da II Liga.

Quem já passou pela experiência de um play-off - e com sucesso - foi o guarda-redes Ivo Gonçalves, com uma história insólita. Na época de 2016/17, o atleta, atualmente com 39 anos, foi contratado pelo Académico de Viseu, que ficara sem guarda-redes, para disputar, apenas, os dois duelos diante do Merelinense, relativos à liguilha (na altura, nome dado ao play-off). O guardião foi talismã, manteve a baliza inviolada na eliminatória - 3-0 no agregado - e ajudou os viriatos a permanecerem no segundo escalão. De seguida, regressou ao Penafiel, clube que representava. Esta temporada, na Liga 3, o Länk Vilaverdense foi a equipa que menos golos concedeu aos adversários - 21 no total. Nos seis jogos da fase de subida, não sofreu golos em cinco. No lançamento da partida com a B SAD, Ricardo Silva, treinador da formação de Vila Verde, realçou que a equipa está próxima de alcançar uma das metas do projeto do Länk. "Temos uma oportunidade absolutamente incrível de concretizar o objetivo do clube, que era, a curto/médio prazo, chegar ao futebol profissional. Este é um momento importante", rematou.



Jojó pede "espírito de equipa e entreajuda"

Porta-voz da equipa da B SAD, o lateral-direito Jojó mostrou-se confiante num bom resultado na primeira mão do play-off, mas não espera facilidades. "Sabemos que o Länk é um bom adversário e já o demonstrou muitas vezes. Temos de entrar concentrados, com espírito de equipa e entreajuda em todos os momentos do jogo. Vimos de um bom momento e queremos prolongar com mais uma vitória", apontou o defesa.