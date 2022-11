Issac Cissé reforça ataque do Moncarapachense

Isaac Cissé, para além do Paredes, em Portugal, representou os juniores do União de Coimbra, equipa B e principal do Vitória de Guimarães, Cinfães, Leça, Beira - Mar e FC Felgueiras 1932

O avançado costa-marfinense Isaac Cissé, de 28 anos, ex-Paredes, é o mais recente reforço do Moncarapachense, clube algarvio que ocupa o 10º lugar da Liga 3 da Série B.

Isaac Cissé, para além do Paredes, em Portugal, representou os juniores do União de Coimbra, equipa B e principal do Vitória de Guimarães, Cinfães, Leça, Beira-Mar e FC Felgueiras 1932. O avançado ainda representou os luxemburgueses do Itus entre 2016 e 2018, tendo marcado 14 golos em 11 jogos.