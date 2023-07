Irmão de João Moutinho reforça Oliveira do Hospital

Jovem médio vai jogar na Liga 3.

Alexandre Moutinho, irmão do internacional português João Moutinho, é reforço do Oliveira do Hospital, que compete na Liga 3.

O médio, de 21 anos, esteve na última época na Associação Escola de Futebol João Moutinho, de Lagoa, onde fez 21 golos em 22 jogos.

O atleta tem passagens na formação por FC Porto e Boavista.