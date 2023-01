André Santos é reforço do Vitória de Setúbal.

O Vitória de Setúbal anunciou esta sexta-feira André Santos, internacional português de 33 anos, como reforço. O médio chega ao emblema da Liga 3 proveniente dos suíços do Grasshoppers, onde alinhava desde 2020.

Em Portugal, André Santos representou Sporting, B SAD, União de Leiria, Vitória de Guimarães e Arouca. Além do Grasshoppers, no estrangeiro o médio jogou com as cores de Deportivo, Metz, Balikesirspor e U. Craiova.