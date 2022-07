Internacional pela Zâmbia reforça a frente de ataque do Lourosa

O extremo, de 25 anos, veio do Cova da Piedade, onde na época passada realizou 28 jogos e marcou quatro golos

O extremo, de 25 anos, veio do Cova da Piedade, onde na época passada realizou 28 jogos e marcou quatro golos. Internacional pela Zâmbia, onde venceu a Taça das Nações Africanas (2017), Kalunga passou ainda por Esmoriz, Lamas, Benfica e Castelo Branco, Ikast (Dinamarca) e Gomes FC (Zâmbia).