Inferno poveiro recebe "final" na luta pela permanência na Liga 3

Varzim terá forte apoio no decisivo jogo com o Fafe

Alvinegros defrontam Fafe e precisam de vencer para evitar a descida ao CdP. Estarão sete mil no estádio.

Apontado como um dos favoritos na luta pela subida à II Liga, e depois de não ter conseguido o acesso à fase final, o Varzim vai acabar a época a lutar pela sobrevivência na Liga 3. Apesar de ter vencido o Montalegre por 1-0, no último domingo, quebrando uma série de nove jogos sem ganhar, o histórico clube continua em risco de cair ao Campeonato de Portugal. Um cenário impensável no arranque da temporada face ao seu historial, ao plantel que foi montado e às elevadas expectativas da sua exigente massa associativa.

Na última jornada, marcada para o próximo sábado (15 horas), o Varzim está obrigado a vencer o Fafe, que garantiu a manutenção na jornada passada, ou a fazer o mesmo resultado que o S. João de Ver, que recebe o já despromovido Montalegre. Em função da importância deste encontro, e tendo como objetivo tornar o seu estádio um "inferno" para empurrar a equipa para a Vitória, o Varzim decidiu abrir as portas a todos os adeptos e garantir o apoio de cerca de sete mil varzinistas.

Vítor Paneira, o terceiro treinador da época depois de Tiago Margarido e Bruno China, assumiu o comando da equipa a quatro jornadas do fim para tentar salvar os lobos do mar e conseguiu levantar rapidamente a moral das tropas, conquistando cinco pontos em três jornadas. Agora, para a decisão o técnico pediu "casa cheia e apoio dos adeptos do princípio ao fim". "É um jogo decisivo e de certeza que os varzinistas vão marcar presença em massa. Não era isto que queríamos, mas este é o atual contexto e temos de estar unidos", afirmou Vítor Paneira.

O experiente guarda-redes Ricardo Nunes, um dos capitães de equipa e maior símbolo da atualidade do clube, constata que "os varzinistas têm sido inexcedíveis no apoio", pedindo, no entanto, "um último esforço" para esta final. "Sei que não temos correspondido às expectativas, mas o mais importante é a instituição e salvarmos o clube da descida", resumiu o jogador poveiro.

Refira-se que desde que chegou pela primeira vez à I Divisão Nacional, em 1963, o Varzim nunca esteve no quarto escalão, tendo no seu palmarés 21 participações na I Liga, a últimas das quais na temporada 2002/03. Evitar o pior momento desportivo em 60 anos é a missão.