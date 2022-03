Henrique Nunes assumiu o S. João de Ver: "Não fiz nenhum milagre"

Natural de Santa Maria da Feira, Henrique Nunes assumiu o projeto dos malapeiros depois de ter treinado o rival Lourosa. Com contrato por mais uma época, o objetivo é lutar pelos lugares do topo. Novo técnico do S. João de Ver fez sete pontos em três jogos, após render Nuno Pedro, que não vencia há uma volta

Aos 67 anos, o S. João de Ver é o 14.º clube na carreira do treinador Henriques Nunes, num percurso iniciado na temporada 1987/88, ao serviço do Feirense. Após ter deixado o comando técnico do Lourosa a meio da época 2020/21, o treinador, que diz nunca ter precisado "de empresário para arranjar trabalho", aceitou com agrado o convite dos malapeiros, rendendo Nuno Pedro, que esteve uma volta sem vencer. Para já, o saldo - duas vitórias e um empate - é extremamente positivo.

Depois de quase um ano sem treinar, o que o levou a aceitar este desafio?

-O S. João de Ver apareceu nesta fase e aceitámos. É um projeto de continuidade na Liga 3, onde completará esta época, esperando que com sucesso, e iniciando a próxima, isto num clube que há uns anos estava na distrital. Agora tem uma SAD e apostou mais no futebol com o intuito de chegar aos campeonatos profissionais.

Saiu do Lourosa para um clube rival, ouviu algumas "bocas" pela mudança?

-Sou natural de Santa Maria da Feira, vizinho de ambos, e sei da rivalidade, mas nunca ouvi qualquer comentário. O S. João de Ver fez uma primeira volta muito boa e uma segunda aquém do esperado e entenderam que deviam mudar de treinador.

Pegou numa equipa que esteve uma volta sem vencer e, logo no primeiro jogo, quebrou esse enguiço. Como encontrou o balneário e o que mudou com a sua entrada?

-Não mudou grande coisa, não fiz nenhum milagre. Chego numa terça-feira e o jogo era numa sexta, quase nem tempo para treinar tivemos. Falámos nas ideias que tenho e gosto que as minhas equipas deem mais objetividade ao jogo. No primeiro, contra o Anadia, que era importantíssimo para irmos para a segunda fase com mais pontos, ganhámos 1-0 nos descontos e a jogar com dez cerca de 15 minutos. Senti que a equipa acreditou na vitória até ao fim.

Em três jogos, o S. João de Ver não perdeu e fez sete pontos. Em que aspetos incidiu mais o trabalho?

-Em dar tranquilidade à equipa. A mensagem passa melhor quando se ganha. Ganhámos ao Anadia e empatámos em Braga. Agora, ganhámos ao Pevidém e estamos com sete pontos de avanço sobre eles, o que nos dá uma estabilidade emocional diferente para encarar este final de época, procurando fazer bons jogos e o maior número de pontos.

Vê uma equipa com capacidade para alcançar que objetivos?

-Aquilo a que nos propusemos foi a permanência na Liga 3. Temos contrato para a próxima época, para podermos fazer uma equipa que possa pensar nos primeiros lugares.

Acha que se tivesse chegado há mais tempo, poderia estar a disputar a fase de promoção?

-É sempre difícil dizer se iria acontecer. A Direção entendeu que o melhor momento era aquele e não é normal aguentar-se um treinador durante 11 jogos sem vencer. É de louvar terem acreditado no Nuno Pedro.

Está num grupo com Sanjoanense, Pevidém e Montalegre. Sente que ficou no lado bom?

-Sim, se me dessem a escolher preferia este. Conhecendo todas as equipas da série norte - Canelas, Lourosa, Anadia e Fafe -, parece-me um grupo mais forte do que o nosso, apesar de achar que a diferença entre as equipas da Liga 3 é mínima. O próprio Pevidém fez poucos pontos na primeira fase, mas é uma equipa difícil, que se bate sempre bem.

Ricardo Soares impressiona-o, Feirense e Arouca estão no coração

Sendo de uma escola mais antiga de treinadores, Henrique Nunes (67 anos) vê em Ricardo Soares (47), do Gil Vicente, o técnico que mais o impressiona de momento. "Tem um padrão de jogo que gostamos de ver. Não tenho nada contra treinadores jovens, mas hoje em dia chega-se com grande facilidade à I Liga sem ter demonstrado trabalho. Uns com mérito outros nem tanto", apontou, tecendo elogios a Feirense e Arouca, clubes que guarda no coração. "Torço para que o Feirense suba de divisão, ainda mais sendo o timoneiro o Rui Ferreira, que foi meu jogador no Gil Vicente. Quanto ao Arouca, subi-o duas vezes à II Liga, é uma terra que vive o futebol e que consegue reunir jogadores com muita mística, espírito de sacrifício e determinação. De certeza que se vão manter na primeira divisão".