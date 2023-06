Henrique Brito renova no Felgueiras: "A raça, a luta e a resiliência..."

Realizou 22 jogos em 2022/23.

O Felgueiras, da Liga 3, anunciou a renovação com Henrique Brito por uma temporada. O cabo-verdiano chegou ao clube no verão de 2021, proveniente do Amora e vai para a terceira temporada ao serviço dos durienses.

"Um exemplo claro do que é ser Felgueiras. A raça, a luta e a resiliência definem o percurso do Henrique connosco. Ainda há muito para conquistarmos juntos", escreveu o clube nas redes sociais.

Esta época, o jogador polivalente participou em 22 jogos, contabilizando uma assistência.

Na carreira, Henrique Brito passou ainda pelo Amora e Gil Vicente.