Hélder Postiga: "Formato da Liga 3 vai contribuir para que seja competitiva e equilibrada"

Hélder Postiga, diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lança o arranque da Liga 3, marcado para esta sexta-feira.

Estamos em contagem decrescente para o pontapé de saída da Liga 3. As sensações não são as mesmas que tinha quando, então como jogador de futebol, aguardava pelo apito do árbitro para dar início a um jogo. Mas partilho muitas delas nesta hora em que se aproxima o arranque da competição. O entusiasmo, as boas expectativas, a confiança de que o trabalho feito dará resultado e, sim, confesso-o, a ansiedade de ver a bola rolar nos relvados.

A Liga 3 vem ao encontro de uma necessidade que há muito tinha sido identificada pela FPF: a existência de um patamar competitivo que preparasse os clubes para uma eventual entrada nas ligas profissionais e que ajudasse ao desenvolvimento de jogadores, treinadores e árbitros. Esse espaço está criado e com ele vem naturalmente mais exigência, não apenas do ponto de vista desportivo mas também a nível estrutural e das boas práticas. Queremos uma competição íntegra, transparente, inovadora, popular e que premeie o fair-play.

O formato da Liga 3 vai contribuir para que seja competitiva e equilibrada o que será, seguramente, um fator determinante para a promoção do bom futebol. Este desafio que lançámos mobilizou os clubes. Durante os meses de "estrada" em que como diretor da FPF percorri o "país da Liga 3", encontrei clubes - e parceiros locais - motivados, entusiasmados e empenhados em construir em conjunto uma competição de que nos possamos orgulhar. Tenho a certeza que isso irá acontecer também com o envolvimento e a paixão dos adeptos, cujo amor ao clube sempre renova sonhos e reforça ambições. "Puro Futebol" é o lema que nos inspira a todos. Juntos iremos desfrutá-lo o melhor que soubermos.