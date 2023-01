Hassan, da Champions até ao Alverca: "É um projeto que faz bem ao futebol português"

Mohcine Hassan está feliz e já marca na Liga 3, depois de ter começado a temporada no Dudelange. O avançado chegou ao Alverca depois de dois anos no Luxemburgo, país no qual foi campeão o ano passado. O título permitiu-lhe disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

O Alverca ganhou no último fim de semana no terreno do Leiria (2-1), um jogo que foi muito especial para Mohcine Hassan. Além de uma vitória importante contra um candidato à subida, o avançado luso-marroquino, de 28 anos, estreou-se a marcar com a camisola dos ribatejanos. "Era algo para o qual andava a trabalhar há algum tempo, mas nunca baixei os braços. Sabia que ia aparecer mais cedo ou mais tarde e fiquei feliz por ter ajudado a equipa com um golo", relata, em conversa com O JOGO.

O dianteiro vive um momento feliz na Liga 3, escalão para o qual se mudou no início de agosto, depois de ter disputado pré-eliminatórias da Liga dos Campeões ao serviço do Dudelange (Luxemburgo). "No início foi um pouco difícil, porque praticamente não tive de férias e precisei de me adaptar. Mas fui bem recebido pelo grupo, continuei a trabalhar e sinto que as coisas estão a correr bem agora", conta Mohcine Hassan, explicando a razão da mudança para o Ribatejo: "Já tinha atingido os objetivos a que me propus no Luxemburgo e senti que precisava de um novo desafio. Apareceu o Alverca com um projeto muito interessante e estou aqui para ajudar o clube a chegar a outro patamar."

Após sagrar-se campeão luxemburguês, o avançado procura agora ajudar os ribatejanos a cumprir outros objetivos. "É um clube extraordinário, como poucos, tem todas as condições de um clube de I Liga e merece estar mais acima. É um projeto que faz bem ao futebol português, onde os jogadores têm todas as condições", elogia, impressionado com a qualidade da Liga 3: "É muito competitiva, prova disso é que na Série B a diferença pontual entre o primeiro e o sexto não é muito grande. Todas as semanas há surpresas e o líder pode perder com o último classificado."

Golo com dedicatória ao pai

O nome não engana: Mohcine Hassan é filho de Hassan Nader, antigo goleador marroquino que se destacou em Portugal ao serviço do Farense nos anos 1990, mas que também representou o Benfica. E o golo frente ao Leiria aconteceu no primeiro jogo do Alverca que o progenitor teve oportunidade de ver ao vivo esta temporada. "Ele tem estado em Marrocos, mas tirou uns dias de férias para vir a Portugal. Veio ver o jogo em que marquei o primeiro golo pelo Alverca, o que tornou o momento mais especial", apontou o dianteiro dos ribatejanos, que tem no pai um ídolo e um bom conselheiro: "Sempre disse para eu desfrutar do futebol."