Guilherme Oliveira rescinde com o Fafe e assina pelo Belenenses

O guarda-redes deixa o clube nortenho devido à necessidade de estar mais próximo da família.

Guilherme Oliveira rescindiu com o Fafe, décimo classificado da Série A da Liga 3, e assinou pelo Belenenses, quarto colocado da Série B.

O guarda-redes, de 27 anos, natural da Venda do Pinheiro, estava na sua primeira temporada ao serviço do emblema nortenho, pelo qual realizou 12 jogos. Na base do fim da ligação entre as partes, estão motivos pessoais do jogador, que sente necessidade de estar mais próximo da família.

Depois de, praticamente, só ter representado equipas da zona sul do país, com passagens pelo Sporting B - o atleta fez a formação nos leões -, Cova da Piedade, Académica, B SAD, Fátima, Louletano e Torreense, o guardião vai vestir a camisola dos azuis do Restelo.

Na última época, Guilherme Oliveira conquistou a Liga 3 pela turma de Torres Vedras, contribuindo para a subida do clube à II Liga.