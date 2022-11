"Graças ao Felgueiras houve jogadores que saíram para patamares superiores"

João Santos vive um bom momento no Felgueiras, com golos ao Braga B e ao Fafe, e preferia defrontar já o Anadia.

Natural da Amadora, João Santos começou a jogar futebol no Estrela, passou pela formação de Benfica e Belenenses e, depois, mudou-se para o V. Guimarães B. Seguiu-se o Fafe, na época passada, na Liga 3, e agora representa o Felgueiras, onde pretende continuar a dar passos sustentados. O ponta-de- lança já marcou por três vezes, com golos nos últimos dois jogos - Braga B (1-1) e Fafe (1-0) -, ajudando a equipa a consolidar o quarto lugar, que estará em jogo na visita ao Anadia, na sexta-feira, na retoma do campeonato.

Marcou o golo que deu a vitória ao Felgueiras sobre o Fafe. Foi ainda mais especial por ter sido contra a sua ex-equipa?

-Marcar é sempre um momento especial, ainda mais por ter sido contra a minha anterior equipa e por ter dado os três pontos, que era o principal objetivo.

Diz-se que os jogadores têm uma motivação extra, quando enfrentam antigos clubes, foi o caso?

-Encarei o jogo como se fosse contra qualquer equipa do campeonato, sempre a procurar marcar, a ajudar a equipa ao máximo para tentar chegar à vitória, que foi o mais importante.

Na jornada anterior também marcou ao Braga B, acha que a paragem veio numa má altura?

-Um avançado procura sempre marcar golos, infelizmente, ainda não tinha encontrado o meu melhor momento. Sei que agora estou numa boa fase e espero dar-lhe continuidade. Nunca é bom parar quando estamos num bom momento, mas espero que no regresso [Anadia], consiga continuar a fazer o que fiz nas últimas duas semanas.

O Felgueiras está nos lugares cimeiros e na época passada foi a grande surpresa ao qualificar-se para a fase de subida. O objetivo é o mesmo?

-Conversámos e temos noção do que o Felgueiras fez uma época muito boa. Infelizmente não conseguiu a subida, mas é para isso que estamos a lutar. Queremos ficar nos quatro primeiros lugares e depois é definir novos objetivos, que passam pela subida de divisão.

O facto de o plantel ter mudado muito pode ser um entrave?

-Graças à época que o Felgueiras fez houve jogadores que saíram para patamares superiores, outros foram para o estrangeiro, e a malta que chegou veio com a vontade de ajudar e de conseguir fazer o mesmo, ou ainda melhor, que no ano anterior.

Que mensagem tem passado o treinador?

-Nunca tinha trabalhado com o míster Agostinho Bento, mas tinham-me dado boas indicações sobre ele. Falou comigo para vir para o Felgueiras porque confiava no meu trabalho, sabia das minhas características e estou a gostar muito de trabalhar com ele. Tem ideias bem definidas e que estão a dar resultado, senão não estávamos nos lugares de play-off de subida.

Na época passada marcou cinco golos, também na Liga 3, pelo Fafe. Estipulou alguma meta este ano?

-Tenho as minhas metas. A nível de golos guardo-as para mim, para não ficar demasiado obcecado com isso. O grande objetivo passa por marcar em todos os jogos.

O seu recorde pessoal é de 34 golos no Belenenses, em 2018. Será possível batê-lo no futuro?

-Foi no contexto de distrital que surgiu esse projeto. Na altura não tinha muitas opções vantajosas, agarrei-a com tudo e senti que podia dar nas vistas. Tínhamos um plantel muito bom e era uma realidade menos competitiva do que aquela em que estou inserido agora, por isso foi mais fácil chegar a esse número.

Vai para o segundo ano de Liga 3, que balanço faz da prova?

-Foi um investimento muito bom por parte da Federação. O objetivo era dar-lhe uma grande competitividade e o primeiro ano foi um sucesso. O primeiro classificado podia perder com o último e vice-versa. Foi até à última jornada para se saber quem iria ficar nos quatro primeiros lugares. Agora, a dois jogos de acabar a primeira volta, isso está a repetir-se, com o mesmo grau de dificuldade e de competitividade.

Em que sítio do terreno é mais forte a jogar?

-Gosto de jogar de costas para a baliza, sinto-me confortável a tabelar com os colegas, a vir buscar jogo, mas facilmente me adapto ao ataque à profundidade, pois uma das minhas características mais fortes é a velocidade.