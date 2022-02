Gonçalo Gregório repete prémio de melhor do mês na Liga 3

Leiria lidera a Zona Sul e o avançado é o melhor marcador da prova, com 13 golos

Gonçalo Gregório foi eleito pela segunda vez consecutiva Jogador do Mês da Liga 3, vencendo a votação que envolveu os capitães das 24 equipas que disputam a prova. O avançado do Leiria, que lidera a Zona Sul,, com três pontos de vantagem sobre o Torreense e menos um jogo, é o melhor marcador, com 13 golos apontados e já tinha sido escolhido em dezembro,.

Apesar de ter ficado em branco nas duas últimas jornadas, Gonçalo Gregório chegou a bisar em três rondas consecutivas, o que fez dele destaque inevitável dos leirienses.

O jogador recebeu o troféu que assinala a distinção de Jogador do Mês das mãos de Cândido Costa, um dos embaixadores da Liga 3