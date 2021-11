"Golo decisivo? Corria para a esquerda, para a direita, nem sabia o que fazer"

ENTREVISTA >> O Vitória de Setúbal vive um momento favorável na Liga 3 e ambiciona mais, mas para isso, segundo Bruno Bernardo, é preciso fazer do Bonfim uma fortaleza capaz de derrubar os adversários

Bruno Bernardo "acreditou" e assinou a vitória com o Torreense, mantendo os sadinos em boa posição para chegar à liderança. O defesa admite o bom momento, mas rejeita euforias, deixando as contas para o final.

Como estão a ser os primeiros meses no Bonfim?

-A cidade é muito boa e este clube é de primeira. O plantel tem excelentes jogadores e acolheram-me muito bem. Encontrei um misto de jovens com muita qualidade e outros muito experientes, com passagens por outras ligas, que vão ajudando os mais novos. Se estes jovens quiserem, vão ter uma vida bonita...

Na última jornada marcou no último minuto. Como foi esse momento?

-Foi um momento de muitas emoções, porque este grupo merecia a vitória. Tínhamos perdido o treinador a meio da semana, mas somos uma autêntica família e fomos atrás dos três pontos. Naquele pontapé de canto, acreditei, e depois foi um misto de emoções. Corria para a esquerda, para a direita, nem sabia o que fazer. Foi um momento bonito, importante para todos.

Como encararam a saída de António Pereira?

-Somos uma família e nunca estamos preparados para perder um membro. O míster decidiu sair e nós ainda tentámos que pensasse mais, mas ele decidiu assim e nós aceitámos. Agora temos um treinador com ideias novas e vamos ajudá-lo a conquistar muitos triunfos e, quem sabe, subir de divisão.

Protagonista no último triunfo dos sadinos, o defesa quer ajudar a devolver o histórico clube aos patamares cimeiros do futebol nacional

Qual o segredo para triunfar nestas divisões?

-Quando aceitei este projeto, sabia que o Vitória tinha feito uma campanha boa e tinha mantido a maior parte do plantel, pelo que foi fácil dizer que sim. É uma liga muito competitiva e o segredo será a consistência e a união. Temos de ir pontuando fora e fazer da nossa casa uma fortaleza.

Como olham para a classificação neste momento?

-Os mais velhos transmitem aos mais novos que temos de pensar jogo a jogo. Temos de dar o máximo e disputar os jogos com a maior concentração. Se ganharmos os jogos em atraso, subiremos ao primeiro lugar e encaramos esta situação com felicidade, mas, se não ganharmos, não chegaremos lá. E este clube merece estar noutro patamar.

"Duvido que muitas equipas da II Liga tenham as condições que temos"

O objetivo é a subida?

-O Vitória está a dar-nos condições de I e II Liga. Duvido que muitas equipas da II Liga tenham as condições que temos. Não nos deixam faltar nada e só pensamos em treinar e jogar. Isso só acontece nas ligas profissionais.

Como é jogar no Bonfim perante os vitorianos?

-É maravilhoso. A cidade tem a necessidade de ir ver o clube ao fim de semana e é uma emoção muito grande, porque, quando entramos em campo com os adeptos na bancada, é uma sensação espetacular. É um ambiente único.



Descida do Cova da Piedade tirou o chão

Na última temporada, Bruno Bernardo regressou ao Cova da Piedade, que, após o término da época, acabou despromovido na secretaria, uma situação difícil de aceitar. "Foi um episódio muito triste na minha carreira. Passámos por bastante, remámos no mesmo sentido e, no final, sentimos que nos tiraram o chão", afirmou o defesa, que estava de férias quando soube da notícia que a SAD não tinha entregue a documentação dentro dos prazos. "Parece que estiveram a "gozar" com o nosso trabalho, mas são situações com as quais não contamos. Não sei se o fizeram de propósito ou não, mas não caiu bem no balneário", acrescentou.