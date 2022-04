"Francisco Conceição detesta perder, é muito a imagem do pai"

André Ribeiro guarda com boas memórias os quatro anos que trabalhou como adjunto na formação do FC Porto

"Já era um jogador com um patamar muito profissional e vai confirmar isso porque treina com uma paixão, nível de intensidade e competição muito grande. Detesta perder, nem que seja num meeinho, é muito a imagem do pai [Sérgio Conceição]", recorda, antes de fazer um balanço pessoal.

"Tenho tido um crescimento sustentado. Como adjunto no FC Porto fui campeão sub-19, com o mister Folha. Depois, surge o Lourosa, conseguimos estar no play-off de subida à II Liga, com 27 jogos sem perder. O Águeda foi um desafio ambicioso, mas correu mal, a nível estrutural e no ano passado ficámos a um ponto de disputar a subida à Liga 3 no Valadares", concluiu.