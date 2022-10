Fontinhas e Belenenses empatam no arranque da sétima jornada da Liga 3

Equipa açoriana esteve na frente do marcador.

No arranque da sétima jornada da Série B da Liga 3, Fontinhas e Belenenses empataram a um golo. Os açorianos entraram melhor na partida e, aos 43 minutos - numa altura em que já jogavam em superioridade numérica, depois da expulsão de Clé -, Prince Bonkat abriu o marcador. No entanto, na reta final do encontro, Flavinho Júnior, na conversão de uma grande penalidade, restabeleceu a igualdade.

O Fontinhas passa a somar dez pontos, em seis jogos realizados, enquanto o Belenenses soma mais dois.