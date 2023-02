Trabalhou nas últimas épocas no futebol chinês.

Albert Garcia é o novo treinador do Fontinhas, último classificado da Série B da Liga 3. O espanhol, de 43 anos, teve os chineses do Wuhan Three Towns como último clube, pelo qual se sagrou campeão da segunda divisão e onde também foi coordenador técnico.

Manresa, Granollers, Avia, Farners, Mollet, Hospitalet e Terrassa foram os clubes espanhóis onde trabalhou.