Foi titular, marcou e fez uma assistência: um jogo de sonho aos 16 anos 

Martim Ribeiro entra para a história da Liga 3

Começou a época nos juvenis, impôs-se como titular nos juniores e, depois da estreia pela equipa principal num jogo da Taça de Portugal, tornou-se esta manhã o jogador mais jovem a alinhar na Liga 3. Martim Ribeiro, extremo de apenas 16 anos do U. Leiria, foi chamado ao onze inicial pelo técnico Vasco Botelho da Costa num jogo para mais tarde recordar: além da estreia na competição, marcou um golo e fez uma assistência na goleada sobre o Moncarapachense (6-1).

Depois de ter sido o jogador mais jovem de sempre a jogar na equipa principal dos leirienses no referido desafio da Taça de Portugal, diante do Marinhense - alinhou com 16 anos, 5 meses e 5 dias -, Martim Ribeiro entra para a história da Liga 3 como o mais jovem a marcar na prova, com 16 anos, 11 meses e 5 dias.

Natural de Porto de Mós, Martim Ribeiro esteve no Benfica entre os sub-9 e os sub-13. Foi transferido para o Benfica nos sub-15 e tem feito um trajeto ascendente e bastante promissor.