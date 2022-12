Filipe Oliveira é reforço para o meio-campo do Vitória de Setúbal

O jogador atuava no Korona Kielce, da primeira divisão do futebol polaco.

O Vitória de Setúbal, nono classificado da Série B da Liga 3, anunciou a contratação de Filipe Oliveira.

O centrocampista, de 28 anos, chega aos sadinos proveniente do Korona Kielce, da primeira divisão da Polónia, e será mais uma opção para o miolo do terreno para o novo técnico Luís Loureiro, que sucedeu a Micael Sequeira no cargo.

Em Portugal, como sénior, o futebolista passou ainda por Leiria, Benfica B, Marítimo, Famalicão e Vilafranquense.