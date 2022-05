Contrato chegou ao fim e Filipe Moreira terá decidido não renovar.

Terminada a época do V. Setúbal, chega ao fim a ligação de Filipe Moreira aos setubalenses. Ao que O JOGO apurou, o contrato entre ambas as partes chegou ao fim e o técnico de 57 anos terá decidido que não iria renovar o vínculo com os sadinos.

Em oito partidas disputadas, Filipe Moreira conseguiu dois triunfos e guiou o clube ao playoff, falhando depois a subida.