Filipe Moreira deixa o comando técnico do Lusitânia de Lourosa

Rescisão ficou acertada em reunião tida depois do desafio frente ao Anadia.

O percurso de Filipe Moreira no Lusitânia de Lourosa chegou ao fim. O clube da Liga 3 anunciou que, "após reunião solicitada pelo técnico", e num acordo mútuo, foi rescindido o vínculo entre as partes, válido desde o início da temporada.

"A Direção do Lusitânia de Lourosa FC vem informa o fim da ligação contratual com o treinador Filipe Moreira após reunião solicitada pelo mesmo, no final do jogo frente ao Anadia. As partes chegaram a acordo para o término do vínculo contratual existente", lê-se em nota do clube.

O técnico, de 57 anos, que assinara contrato até 2023, deixou o Lourosa no quinto lugar da Serie A da Liga 3, posto que não dá acesso à fase de subida, tendo, em 17 partidas, vencido oito, perdido outras tantas, e empatado uma delas.