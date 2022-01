Figura do Amora interessa a vários clubes nacionais

Emblema da Margem Sul só aceita libertar Joca, sabe o nosso jornal, a troco do pagamento da cláusula da rescisão

Jogador de maior reputação e dono da braçadeira de capitão do Amora, o avançado Joca está na lista de potenciais reforços de Tondela (Liga Bwin), Académica de Coimbra e Rio Ave (Liga SABSEG), Alverca e Vitória de Setúbal (Liga 3).

Com contrato, renovado no último verão, válido até junho de 2023, O JOGO sabe que o Amora, emblema da Liga 3, só admite perder o dianteiro mediante o pagamento da cláusula de rescisão - cifrada, atualmente, em 250 mil euros.

Joca, de 29 anos, poderá, eventualmente, conhecer um novo clube na carreira, dado que está ligado ao Amora há 20 temporadas consecutivas, 12 das quais na equipa A.

O avançado, que já disputou 297 jogos com a camisola do emblema do sul do país, deu nas vistas esta temporada ao marcar quatro golos de belo efeito, elevando a contagem para 101 tentos desde que se tornou futebolista sénior.