Fernando Madureira e jogadores do Canelas sancionados após saída de campo

Proprietário do Canelas foi alvo de um processo disciplinar, assim como o clube, e 12 jogadores foram suspensos na véspera do jogo com o Montalegre, na Liga 3.

Fernando Madureira, proprietário do Canelas, foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assim como o próprio clube, na sequência do abandono do relvado que se registou no jogo com a Sanjoanense, na jornada 18 da Série A da Liga 3.

Também 12 jogadores da equipa de Vila Nova de Gaia foram alvo de suspensões, que variam entre um e 15 jogos de castigo, isto no dia que antecede a visita ao Montalegre (sábado, às 15h00), também para o campeonato. As suspensões abrangem os atletas expulsos e aqueles que estavam em jogo no momento em que a equipa abandonou o campo​​​​​ em protesto com a arbitragem, momentos depois da terceira expulsão.

Refira-se, ainda, que, ao que O JOGO apurou, a comitiva do Canelas ficou a par dos castigos impostos pelo CD quando já viajava para Chaves, com vista à visita ao Montalegre, agendada para este sábado. Nesta altura, a equipa gaiense tem apenas 12 jogadores disponíveis, dois deles guarda-redes.

Após a partida com a Sanjoanense, Madureira assegurou que o Canelas iria fazer uma "exposição" ao Conselho de Arbitragem em relação à revolta registada em campo.