Felgueiras-V. Guimarães B vai colocar frente a frente duas diretoras de comunicação

O primeiro jogo das equipas da Liga 3 que vão tentar a promoção à Liga SABSEG vai contar com duas diretoras de comunicação, Margarida Pinto e Carla Freitas, as únicas que representam os oito clubes presentes nos dois grupos desta etapa.

A fase de subida à Liga SABSEG, onde existem dois grupos de quatro equipas, sendo que o primeiro classificado de cada agrupamento sobe diretamente ao segundo escalão do futebol português, vai arrancar no domingo com um Felgueiras-V. Guimarães B, num duelo curioso entre dois emblemas que têm duas mulheres nos respetivos cargos de diretor de comunicação.

Margarida Pinto (Felgueiras) e Carla Freitas (V. Guimarães) são as únicas do sexo feminino ao serviço dos oito clubes apurados para esta etapa de promoção, sendo que os restantes seis, que vão lutar pela subida são Oliveirense, Braga B, U. Leiria, Torreense, Alverca e V. Setúbal.

No mês de março, por norma associado à mulher, que tem vindo a ganhar relevo no mundo do futebol, destaque para outras equipas da Liga 3, que também mulheres no departamento de comunicação: Cláudia Correia (S. João de Ver) e Carolina Neto (Caldas).