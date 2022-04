Felgueiras unido contra o preconceito e discriminação

O Felgueiras associou-se ao Dia Internacional do Desporto, ao serviço do desenvolvimento e da paz, que se celebra esta quarta-feira, apresentando-se no domingo, na receção Alverca, com cartazes com mensagens contra o preconceito e discriminação.

Atento às causas sociais, o Felgueiras associou-se ao Dia Internacional do Desporto, ao serviço do desenvolvimento e da paz, que se celebra no dia 6 de abril, esta quarta-feira. Nesse sentido, os durienses vão apresentar-se no domingo, dia da receção ao Alverca, com cartazes com mensagens contra o preconceito e discriminação.

Depois de duas derrotas, nos primeiros dois jogos, frente a V. Guimarães B e Torreense, ambas pelo mesmo resultado (2-1), a equipa de Bruno China encara a terceira jornada da fase de promoção à Liga SABSEG como decisiva, pois só a vitória interessa frente ao líder deste grupo para o clube ainda ter algumas aspirações de subir de escalão.